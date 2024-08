Spezialchemie-Konzern zieht positive Halbjahresbilanz Altana steigert Umsatz und investiert in Wesel 25 Millionen

Wesel · Der Weseler Spezialchemie-Konzern, der sich in Besitz von Milliardärin Susanne Klatten befindet, zieht eine positive Bilanz der ersten sechs Monate in 2024. Zu den weltweit laufenden Investitionsprojekten gehören unter anderem der Bau eines hochmodernen Innovations-, Labor- und Seminar-Komplexes für 25 Millionen Euro am Firmensitz in Wesel.

15.08.2024 , 14:24 Uhr

So soll der Neubau an der Abelstraße in Wesel einmal aussehen, in den die Altana-Tochter Byk-Chemie mehrere Millionen Euro investieren wird. Foto: Altana AG