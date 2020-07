Nach Kleinflugzeug-Absturz in Wohnhaus : Spendensammlung für überlebende Zweijährige in Wesel gestartet

Manuela van Kampen hofft, dass am Sonntag zahlreiche Weseler dem Spendenaufruf folge. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Eine Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde Flüren ruft zu einer Spendensammlung für das zwei Jahre alte Mädchen auf, das am Samstag seine Mutter bei dem Flugzeugabsturz im Weseler Hanseviertel verloren hat.

Nachdem, wie berichtet, unter anderem der Sportverein Blau-Weiß auf seiner Homepage um Spenden für die betroffene Familie bittet, gibt es nun eine ähnliche Aktion auch in Wesel. Manuela van Kampen, Presbyterin aus Flüren und ehrenamtliche Leiterin einer Krabbelgruppe, lädt für Sonntag, 2. August. 12 bis 15 Uhr, zu einer Spendenaktion für das zweijährige Mädchen ein. Wer möchte, kann nach Ende des Gottesdienstes in das Gemeindehaus an der Marsstraße 1 kommen, um Kleidung (Größen 92 und 98), Spielsachen und Geldspenden (in Umschlägen) abzugeben.

Info Alle drei Opfer sind identifiziert Offiziell Die drei Menschen, die nach dem Absturz des Ultraleichtflugzeuges am Samstag auf ein Mehrfamilienhaus in Wesel ums Leben gekommen waren, gelten jetzt alle als zweifelsfrei identifiziert. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Kreispolizeibehörde Wesel am Donnerstagmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Bei den Opfern handelt es sich um eine 39-jährige Weselerin, sowie um einen 55 Jahre alten Mann aus Hattingen und seinen 83-jährigen Vater, der aus Zaerze in Polen stammt. Sofort bewusstlos Wie die ermittelnden Behörden weiter mitteilten, wurde festgestellt, dass die 39-Jährige bei dem Unglück sofort das Bewusstsein verloren hatte. Ihre zweijährige Tochter lag zu dem Zeitpunkt im Kinderbett und wurde von Feuerwehrleuten aus der Wohnung gerettet.

„Nach Rücksprache mit der Patentante des Kindes möchten wir der Großmutter des Mädchens in einigen Wochen die Möglichkeit geben, aus den Spenden eine Auswahl zu treffen. Alles, was sie nicht benötigt, wollen wir an bedürftige junge Familien in der Stadt verschenken“, sagt die 45-jährige Mutter von drei Kindern.

Dass die Sammelaktion im Gemeindehaus der Christuskirche stattfinden kann, haben Manuela van Kampen und ihre Mitstreiterinnen aus der Krabbelgruppe Pfarrer Winfried Junge zu verdanken. Der war, als er von der Aktion gehört hat, sofort bereit, den Raum zur Verfügung zu stellen. „Ich finde die Idee von Manuela klasse. So eine Aktion darf nicht spontan sein, sondern muss Hand und Fuß haben“, betont Winfried Junge. Dass die Hygienevorschriften bei der Abgabe der Spenden in Zeiten von Corona eingehalten werden müssen, versteht sich von selbst. Die Spendewilligen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Sicherheitsabstände einhalten. Im Eingangsbereich des Gemeindehauses stehen Desinfektionsmittel bereit.

Weil Manuela van Kampen davon ausgeht, dass Kinder einen Teil ihres Spielzeugs spenden möchten, wird es eine kleine Überraschung für alle geben.

Lesen Sie auch Flugzeugunglück in Wesel : Alle Opfer des Absturzes sind identifiziert

Auf die Idee der Spendenaktion ist die Presbyterin durch Facebook gekommen. Dort hatte am Sonntag eine gewisse Melissa spontan zu einer Spendenaktion für die Zweijährige aufgerufen. „Ich habe mit ihr Kontakt aufgenommen und erklärt, dass ich dabei bin“, erzählt Manuela van Kampen.

Unter anderem hat sie anschließend die zehn Mütter ihrer Krabbelgruppe angeschrieben und von Melissas Aktion berichtet. Als dann bekannt wurde, dass in Wertherbruch für die Familie des ums Leben gekommenen Einjährigen Geld gesammelt wird, stand für Manuela van Kampen fest, dass auch sie etwas Ähnliches tun müsse.

Den Kontakt zur Patentante des Mädchens hatte eine Mutter aus der Krabbelgruppe hergestellt. „Zunächst war sie angetan von der Aktion“, sagt Manuela van Kampen. Doch wenige Stunden später hieß es dann, dass die Großmutter der Kleinen derzeit nur noch ihre Ruhe haben wolle.

„Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir die Großmutter erst in einigen Wochen zu uns ins Gemeindehaus einladen, damit sie dort eine Auswahl treffen kann.“ Damit alles andere in gute Hände kommt, will die Flürenerin Kontakt mit dem Weseler Jugendamt aufnehmen.

Foto: AFP/INA FASSBENDER 19 Bilder Kleinflugzeug stürzt in Wesel in Mehrfamilienhaus