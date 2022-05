Nach Abriss des Willibrordi-Heims : SPD setzt sich für neue Sozialwohnungen ein

Wesel Fraktionschef Ludger Hovest möchte, dass die Gesellschafter des Altenheims am Willibordi-Platz nach der Schließung im Jahr 2023 bezahlbare und solide Wohnungen prüfen. Auch für die Grünfläche und die zukünftige Energieversorgung gibt es bereits Forderungen.

Außerdem fordert der SPD-Fraktionschef die Verantwortlichen auf, dafür zu sorgen, dass die Grünfläche zwischen Willibrordi-Dom und Heim erhalten bleibt. „Vielleicht kann der Platz auch noch ökologisch aufgewertet werden, so dass hier ein ökologisches Kleinod mitten in der Stadt entsteht“, sagt Hovest.

Auch was die Energieversorgung des wie auch immer aussehenden Neubauprojektes angeht, hat der Fraktionschef ganz klare Vorstellungen. In Zeiten der Energieknappheit beziehungsweise der stetig steigenden Preise müsse unbedingt mit den Weseler Stadtwerken gesprochen werden. „Wir brauchen an dieser Stelle eine intelligente Wärmeversorgung – Stichwort: Fernwärmenetz“, so Hovest. Alles in allem biete der angedachte Abriss des Altenheims der Stadt „ungeahnte städtebauliche Chancen, die genutzt werden müssen.“ Wie ausführlich berichtet, werden die vier Gesellschafter im zweiten Halbjahr 2022 entscheiden, was genau mit dem Innenstadt-Altenheim passieren wird.