Vorschlag der Weseler Sozialdemokraten : SPD möchte aus Niederrheinhalle Impfzentrum machen

Wesel SPD-Fraktionschef Ludger Hovest schlägt vor, dass die leere Niederrheinhalle künftig als Impfzentrum für den Kreis Wesel dienen könnte. Die Stadt solle eine entsprechende Bewerbung ans Land schicken.

Die Landesregierung möchte in NRW 100 Impfzentren errichten. Wesels SPD-Fraktionschef Ludger Hovest ist in diesem Zusammenhang die mittlerweile leerstehende Niederrheinhalle in den Sinn gekommen. „Die soll planmäßig bis März 2022 theoretisch offengehalten werden. Deshalb schlagen wir als SPD vor, dass sich Wesel mit der Halle als Standort für ein Impfzentrum für den Kreis Wesel bewirbt“, sagt Hovest. Einen entsprechenden Antrag hat er am Donnerstag seiner Parteifreundin, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, zugeschickt.