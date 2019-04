Kritik am Regionalplanentwurf : SPD sieht Rhein-Lippe-Hafen in Gefahr

Wesel Die SPD in Wesel beklagt, dass der Regionalverband Ruhr (RVR) einen Teil des Rhein-Lippe-Hafens als Freifläche ausweisen will. Das sei schädlich für die Wirtschaft. Die Hafengesellschaft Delta-Port selbst äußert sich nicht.

Seit Monaten schon üben Kommunen harsche Kritik am neuen Regionalplanentwurf. Tausende Einwendungen liegen vor. Und nun haben Wesels SPD-Fraktionschef Ludger Hovest sowie Parteifreund Norbert Meesters und Moritz Hußmann, sachkundiger Bürger der SPD, herausgefunden, dass im Regionalplanentwurf eine ursprünglich als Industriegebiet ausgewiesene Fläche im Rhein-Lippe-Hafen nicht mehr vorhanden ist. Genau gesagt, soll der Bereich am Hafenmund als „allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ festgelegt werden. Dadurch sehen die Genossen die Entwicklung des Rhein-Lippe-Hafens als Teil von Delta-Port gefährdet. „Delta-Port ist ein landesbedeutender Hafen und ein wichtiger Baustein für die Logistikregion Niederrhein“, so Hovest. „Wir wehren uns dagegen, dass ein Übermaß an Schutzzonen diese gute Entwicklung bedroht“, sagt Meestern. Hußmann nickt und ergänzt: „Wirtschaftsinteressen und die Schaffung von Arbeitsplätzen dürfen nicht durch den Naturschutz behindert werden.“ Außerdem befürchtet das Trio, dass 60 Hektar benachbarte Grünfläche, die als Industriebereich im Flächennutzungsplan der Stadt ausgewiesen sind und an den renaturierten Lippemündungsraum grenzen, irgendwann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. „Und zwar nur, weil dort vielleicht ein Goldhamster, ein Kiebitz oder die Knoblauchkröte entdeckt werden. Der Natur muss klar gemacht werden, dass sie dort nicht hingehört, sondern in die Lippemündung“, so Hovest. Man könne dies erreichen, in dem man die Flächen für den Modellflug zulässt oder sie als Eventfläche nutzt. Er übt auch Kritik am Kreis, der schließlich 70 Prozent Anteile an der Hafengesellschaft Deltaport halte: „Er müsste nun eigentlich Sturm laufen.“ Die Hafengesellschaft selbst hält sich bedeckt. Zu dem gesamten Thema wollte sich Delta-Port-Chef Andreas Stolte auf Anfrage nicht äußern.