4000 Euro für Wesels Hospize Tender-Soldaten übergeben in Patenstadt dicke Schecks

Verglichen mit üblichen Delegationen des Weseler Patenschiffs Tender „Rhein“ kam diesmal eine recht große Abordnung der Bundesmarine in die Stadt. Der Besuch der elf Personen aus Kiel hatte auch einen besonderen Grund. Während eines halbjährigen Einsatzes in der Ägäis mit anderen Einheiten aus Nato-Verbänden waren an Bord zwei Versteigerungen durchgeführt worden. Es ging um Gastgeschenke, die bei den Hafenbesuchen oder Besuchen innerhalb der Verbände auf den Versorger gekommen waren und dann an die Besatzung versteigert worden sind. Die Marinekameradschaft Wesel (MK), so deren Sprecher Hajo Strotkamp, und die Stadt Wesel trugen mit weiteren Sachspenden zum Erlös bei. Das Geld – jeweils 2000 Euro – kommt nun der Kati-Fassbender Stiftung und dem Verein Kinderhospiz Pusteblume Löwenzahn zugute.