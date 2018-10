Wesel: Solarpark-Projektentwickler Solventix erfolgreich in Afrika

Weseler Firma erhält Zuschlag für Großprojekt : Soventix baut Solarpark in Simbabwe

Der Weseler Projektentwickler Soventix ist vor allem in Ländern mit hohen Energiekosten und vielen Sonnenstunden aktiv. Deshalb gibt es Tochtergesellschaft unter anderem auch in der Dominikanischen Republik, in Chile, Nigeria und Südafrika. Foto: Soventix

Wesel Der international agierende Projektentwickler für Solar- und Hybridkraftwerke, die Weseler Firma Soventix mit Sitz im Gewerbegebiet Am Schornacker, hat den Zuschlag für ein Großprojekt in Simbabwe erhalten.

Soventix South Africa, ein Tochterunternehmen der seit 2010 international als Projektentwickler von Solar- und Hybridkraftwerken agierenden Weseler Firma Soventix, hat nach eigenen Angaben den Zuschlag für die Realisierung des größten Solarparks in Simbabwe erhalten. Das 22-Megawatt peak (MWp) Solarprojekt „Harava“ werde auf einer Fläche von 40 Hektar im Dorf Bwoni im Landbezirk Seke, südwestlich der Hauptstadt Harare, entwickelt. Die Dorfbewohner der Bwoni Community sollen zehn Prozent des Projekts über einen sogenannten Community Development Share Ownership Trust besitzen. Der Projektstart werde noch in diesem Monat erfolgen, teilt die Muttergesellschaft mit Sitz im Weseler Gewerbegebiet Am Schornacker mit.

Das Projekt wird von Invest Solar Africa Limited finanziert, einem in Botswana ansässigen Investor für saubere Energien und Independent Power Producer (IPP), der nach Angaben von Soventix „über eine starke finanzielle Unterstützung von erstklassigen Finanzinstitutionen aus Simbabwe, Südafrika und Botswana verfügt“. Das fest montierte 22 MWp-System mit genau 66.528 Solarmodulen und 192 Stringwechselrichtern soll etwa 40 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr erzeugen. Der Strom wird in die nationale Versorgungsinfrastruktur eingespeist. Im Rahmen des Projekts wird Soventix ebenfalls ein Umspannwerk mit einer Leistung von 30 Megavoltampere (MVA) realisieren, das groß genug ist, um auch die zweite Phase des Projekts abzubilden.

„Die Entwicklung der Infrastruktur und insbesondere die Energiegewinnung bilden wichtige Eckpfeiler für das Wachstum einer Volkswirtschaft. Die Pionierarbeit solcher Projekte in Afrika birgt große Herausforderungen, die wir und der Entwickler mit Einsatz und Beharrlichkeit überwunden haben. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies auch weiterhin gelingen wird und freue mich auf den Baubeginn. Es ist für uns eine Ehre, Teil dieses Projekts zu sein“, sagt Jean-Paul de Villiers, Geschäftsführer von Soventix South Africa.

Die Energiekosten in Simbabwe und in anderen südafrikanischen Ländern wie Südafrika, Namibia, Botswana und Sambia bewegen sich bereits auf einem hohen Niveau und steigen stetig. Außerdem leiden die Unternehmen in diesen Ländern unter der fehleranfälligen Stromversorgung. Mit ihrer Expertise in den Bereichen Entwicklung, Technologie und Finanzierung bieten sich hier für Soventix attraktive Wachstumschancen.



„Der Solarmarkt in Simbabwe befindet sich im Anfangsstadium“, sagt der Weseler Soventix-Chef Thorsten Preugschas. „Das Land bietet jedoch großartige Wetterbedingungen, um das Potenzial der Solarenergie effektiv zu nutzen. Mit dem hohen und kalkulierbaren Level der Sonneneinstrahlung kann hier Photovoltaik genutzt werden, um die Stromversorgung zu stabilisieren und die Energiekosten zu senken. Vor diesem Hintergrund bietet Solarenergie im südlichen Afrika überzeugende Aussichten für die Bevölkerung, die lokale Wirtschaft und internationale Investoren.“

Dass Soventix fast ausschließlich außerhalb der EU tätig ist, hat den Grund, dass in Europa das Geschäft mit Photovoltaikanlagen im Laufe der Zeit deutlich schlechter geworden ist. Deshalb hatte die Soventix GmbH schon vor Jahren beschlossen, sich auf die Märkte in Ländern mit hohen Energiekosten und vielen Sonnenstunden zu konzentrieren. Deshalb gibt es Tochtergesellschaften nicht nur in Großbritannien, Kanada und den USA, sondern auch in der Dominikanischen Republik, in Chile, Nigeria und eben auch in Südafrika.

Von den knapp 100 Mitarbeitern sind weniger als ein Drittel in Wesel tätig.

(RP)