Polizei in Wesel sucht Zeugen : Sittenstrolch belästigt junge Frau im Supermarkt

Die Polizei in Wesel hofft, dass sich Zeugen der Straftag im Supermarkt an der Friedrichstraße melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 20 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend in Wesel im Supermarkt an der Friedrichstraße eine 19-jährige Weselerin belästigt hat.

Nach Angaben der Ermittler hatte der bislang unbekannte Täter die junge Frau während des Einkaufs zweimal unsittlich berührt. Danach verließ er den Supermarkt und flüchtete in einem weißen Auto – vermutlich ein VW der Mittelklasse.

Der Sittenstrolch ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine sportliche Figur und kurze, braune Haare. Er war dunkel gekleidet, sein T-Shirt trug eine gelbe Aufschrift. Der Unbekannte trug eine Kappe und ist, so die Polizei, vermutlich türkischer Herkunft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 entgegen.

(RP )