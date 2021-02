Sonntagnacht war Heulton zu hören : Sirenen-Fehlalarm in Wesel gibt der Feuerwehr weiter Rätsel auf

Wesel Noch immer ist unklar, warum und ob überhaupt in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine oder mehrere Sirenen in Wesel einen ungewöhnlichen Heulton von sich gegeben haben. Die Verantwortlichen stehen vor einem Rätsel.

Im Weseler Rathaus und auch bei der Feuerwehr haben die Verantwortlichen am Montag eine Antwort auf die Frage gesucht, warum am Sonntag gegen 0.10 Uhr in der Nacht plötzlich in mehreren Weseler Stadtteilen ein schauerlicher Sirenenheulton zu hören war. Um es vorweg zu sagen: Eine Erklärung haben weder Dezernent Klaus Schütz noch Feuerwehrchef Thomas Verbeet.