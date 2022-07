Feuer am Mittwochabend : Sieben Verletzte bei Brand in Weseler Mehrfamilienhaus

Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa

Wesel Am Mittwochabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Wesel ein Feuer ausgebrochen. Sieben Menschen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Zu dem Feuer kam es nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr im 1. Obergeschoss des Hauses. 16 Menschen mussten das Haus verlassen, in dem sich auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen befindet. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Einige Anwohner konnten nach den Löscharbeiten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und wurden vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht.

