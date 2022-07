Im Gespräch mit DJ Nils Holland : „Da gibt es schlimmere Texte als ,Layla’“

Interview Blumenkamp/Hamminkeln Am kommenden Wochenende steht das Schützenfest in Blumenkamp auf dem Programm. Auch hier ist der Hit Leyla im Vorfeld Thema. Die Blumenkamper Schützen überlassen es dem DJ, ob er den umstrittenen Hit auflegt oder nicht.

Das Blumenkamper Schützenfest steht an und die Debatte um den umstrittenen Ballermann-Hit „Layla“ erreicht nun auch die Festzelte am Niederrhein. Wie hier mit dem Song umgegangen wird.

Herr Holland, dass im Zelt der Sebastianus-Schützen auf der Düsseldorfer Rheinkirmes der Ballermann-Hit „Layla“ wegen seines sexistischen Inhaltes nicht gespielt werden darf, sorgt überregional für Schlagzeilen und Kritik in den sozialen Medien hervorgerufen. Hätten Sie als Mitglied des vom Schützenverein Blumenkamp für den Sonntagabend gebuchten Xtream Discoteams Hemmungen, die aktuelle Nummer 1 der deutschen Single-Charts aufzulegen? In dem Song ist bekanntlich von der „Puffmama Layla“ die Rede, die – ich zitiere aus dem Liedtext – „schöner, jünger geiler“ und ein „Luder“ sei.

Sie schauen sich also an, wer da im Schützenzelt feiert und entscheiden, dann, ob Sie aktuelle Songs, Ohrwürmer der 80er, Schlager oder eben auch schlüpfrige Ballermann-Party-Hits auflegen?

Holland Ja genau, das ist tatsächlich so. Es gibt da drei Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen die Gäste beziehungsweise die Reaktion der Gäste auf der Tanzfläche. Dann die Reaktion der übrigen Gäste im Zelt – die schaut man sich als DJ natürlich auch an. Und last but not least die Musikwünsche. Wenn die aus dieser Richtung kommen, spielen wir sie auch.