Polizei sucht Zeugen Seniorin schlägt Einbrecher in Wesel in die Flucht

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend gegen 17.55 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Flamer Mittelweg in Wesel einzubrechen. Eine 75-Jährige beobachtete jedoch aus ihrem Wohnzimmer heraus die beiden dunkel gekleidete Männer auf ihrer Terrasse. Sie waren mit einer Taschenlampe und einem Gegenstand, der einem Brecheisen ähnelt, ausgerüstet.