Weseler Seniorin kritisiert NIAG „Wir sind vom ÖPNV abgehängt“

Eine 85-jährige Weselerin, die anonym bleiben möchte, ist mächtig sauer. Ihre Wut richtet sich gegen die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) mit Sitz in Moers – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Die gehbehinderte Seniorin hat sich, so erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion, für 49 Euro das Deutschland-Ticket gekauft, um mit dem Bus der Linie 85 ab Haltestelle Tannenstraße in Obrighoven zum Feldmarker Marktplatz zu fahren. Das Problem aber sei, sagt die Dame, dass der Bus so gut wie nie komme. Eine Beschwerde-Mail an die Niag sei bislang nicht beantwortet worden. Und telefonisch sei sie auch nicht freundlich behandelt worden. „Das Deutschlandticket habe ich vergeblich gekauft“, meint die Frau und fragt sich: „Wie sollen sich dann alte Leute bewegen und auf den ÖPNV umsteigen, wenn der Bus nicht fährt? Wir sind hier auf jeden Fall vom ÖPNV abgeschnitten.“ So wie ihr gehe es vielen anderen Menschen auch, die ebenfalls an der Haltestelle warten. Um zu ihrem Mann im Feldmarker Pflegeheim zu kommen, ist sie nun komplett auf das Wohlwollen von Bekannten angewiesen, die sie im Auto mitnehmen.