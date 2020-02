Kostenpflichtiger Inhalt: Millionen-Investition in Wesel : Seniorenresidenz direkt an der Betuwe

Auf dem früheren Gelände der Fahrschule Niehues an der Dinslakener Landstraße entsteht bis Sommer 2021 ein neues Pflegeheim. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Mehrere Millionen Euro investiert die Lindhorst-Gruppe aus Winsen an der Aller (Niedersachsen) in ein 80-Zimmer-Pflegeheim an der Dinslakener Landstraße. Die Erdarbeiten haben begonnen. Eröffnungstermin soll Sommer 2021 sein.