Wesel: Senioren in Heimen trinken zu wenig

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Viele ältere Leute trinken zu wenig. Doch gerade bei großer Hitze ist viel Flüssigkeit wichtig. Damit Senioren genügend Wasser zu sich nehmen, bedienen sich Pflegeheime einiger Tricks.

Auch im Hamminkelner Christophorus-Haus läuft derzeit alles ganz ähnlich ab: Auch hier sorgen Ventilatoren für ein wenig Abkühlung, es wird gelüftet und die Rollos heruntergelassen. Und natürlich sorgt das Personal im Pflegeheim am Erna-Schmidthals-Weg dafür, dass die Bewohner ausreichend trinken. „Wobei auch die Ernährung eine ganz wichtige Rolle spielt“, sagt André Gorris in seiner Funktion als Bereichsleiter für die Senioren- und Pflegeeinrichtungen des Evangelischen Krankenhauses (EVK) Wesel. Denn das EVK ist Träger des Heims. „Wir haben derzeit Fingerfood im Angebot und bieten vor allem Lebensmittel mit hohem Wassergehalt an – so wie beispielsweise Melonen.“

Auf Kaffee verzichten, nein, das käme Ursula Gubela, der Leiterin des Weseler Nikolaus-Stiftes, nicht in den Sinn. Denn auch Kaffee ist Flüssigkeit. „Wir bieten unseren Bewohnern, die um die Notwendigkeit wissen, genügend zu trinken, neben Wasser und Tee derzeit nicht nur Kaffee, sondern auch Eiskaffee an. Zusätzlich gibt es bei uns verstärkt Kaltschalen und geschnittenes Obst wie Melonen“, sagt Ursula Gubela, die überzeugt ist, dass in ihrem Haus jeder so viel Flüssigkeit zu sich nimmt, wie er benötigt. „Manchmal ist es nämlich auch so, dass ältere Leute auch deshalb wenig trinken, weil sie auch früher nicht viel getrunken haben. So wie meine Schwiegermutter, die hier bei uns im Heim lebt. Die nippt oft nur an ihrem Glas – und es geht ihr gut dabei.“ Generell kämen die Heimbewohner ganz gut mit der Hitze zurecht. „Sie vertragen die hohen Temperaturen ganz gut, verhalten sich ruhig – so wie Eidechsen.“ Ursula Gubela lacht. Für halbwegs erträgliche Temperaturen in den Wohnbereichen sorgen Ventilatoren. Diese stehen auch in den meisten Zimmern. Und eine Bewohnerin, sagt die Heimleiterin, „hat sich schon vor Jahren eine Klimaanlage einbauen lassen. Bei der ist es wirklich angenehm kühl.“