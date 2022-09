Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung : 72-Jähriger geht mit Hammer auf Partygast los

DIe Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Wesel Der Anwohner fand die Feiernden zu laut. Deshalb hat er nach Angaben der Polizei unter anderem die Musikanlage zerstört und einen 18-Jährigen gegen die Rippen geschlagen.

Ein Senior ist am frühen Sonntagmorgen mit einem Hammer auf Gäste einer Privatparty losgegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es gegen 3.30 Uhr auf dem Gelände eines Vereinsheims an der Rosenallee zu einer konkreten Auseinandersetzung zwischen einem Partygast und dem 72-jährigen Anwohner.