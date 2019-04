In der Weseler Innenstadt : Senior (78) fährt Treppe runter

In der Weseler Innenstadt

Weil ihm plötzlich schlecht wurde, ist ein 78-jährige Mann aus Voerde mit seinem Auto eine Fußgängertreppe an der Mauerviehtorstraße heruntergefahren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Kurioser Unfall in der Weseler Innenstadt: Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto eine Fußgängertreppe heruntergefahren. Passiert ist ihm und auch seinem Pkw nichts.

Der Senior aus Voerde wollte sich im Weseler Marien-Hospital untersuchen lassen und folgte auf dem Weg in das Innenstadt-Krankenhaus den Anweisungen seines Navigationsgerätes. Im Bereich Mauer-Viehtor-Staße/Antonistraße sei ihm plötzlich schlecht geworden, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Dabei sei er versehentlich die Treppe heruntergefahren. Sein Fahrzeug, an dem offensichtlich keinerlei Schaden entstanden ist, wurde von einem Abschleppwagen aus seiner misslichen Lage befreit. Der 78-Jährige, der mit dem Schrecken davongekommen ist, hat sich wenig später zur geplanten Untersuchung in die Klinik begeben.