42-Jährige in „Ausnahmesituation“ SEK-Einsatz in Wesel – Bereich um Sandstraße großräumig abgesperrt

Wesel · Gut drei Stunden lang hat eine 42-Jährige am Dienstag zahlreiche Ordungs- und Rettungskräfte in der Weseler Innenstadt in Atem gehalten. Unter anderem war ein Sondereinsatzkommando der Polizei dabei.

13.02.2024 , 16:53 Uhr

Die Arbeit ist getan. Das SEK kann wieder abrücken. Foto: Fritz Schubert

Um 12.45 Uhr wurde die Polizei wegen einer randalierenden Person an den Ort des Geschehens gerufen. Dort warf die 42-Jährige Gegenstände aus dem Fenster ihrer Wohnung im Dachgeschoss. Laut Polizei entwickelte sich eine sogenannte Eigengefährdungslage. Die Bewohnerin habe sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, sagte Polizeihauptkommissar Peter Reuters, Sprecher der Kreispolizeibehörde, am Rand der großräumigen Absperrung. Sie habe damit gedroht, sich und anderen Personen etwas anzutun. Während der Bereich um die Sandstraße bis zum Großen Markt, dem Marien-Hospital und der Esplanade abgeriegelt wurde, versuchten Experten auf die Frau einzuwirken. Das betroffene Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Am Ende war ein Großaufgebot im Einsatz, darunter Spezialeinheiten wie das SEK. Unterdessen stellten sich am rot-weißen Flatterband der Absperrung zahlreiche Schaulustige ein. Teils wirkte die Abriegelung des Gebietes sich auch auf den Verkehr aus. Nach ziemlich genau drei Stunden, gegen 15.45 Uhr, konnte die 42-jährige Frau schließlich unverletzt in Gewahrsam genommen und einer medizinisch versorgt werden.

(fws)