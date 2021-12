Wie die Aktion in Wesel abläuft : Segen der Sternsinger nur auf Distanz

Auch in Wesel können Sternsinger in Zeiten der Pandemie nicht mehr von Haus zu Haus ziehen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wesel Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Heiligen Drei Könige in Wesel auch 2022 kreativ werden. Statt von Tür zu Tür zu gehen, verteilen Sternsinger Segensaufkleber an Ständen in den Stadtteilen und hoffen auf Spenden für Kinder.