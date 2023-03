Kollision auf Kreuzung Sechs Verletzte bei schwerem Unfall in Wesel

Wesel · Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wesel sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

26.03.2023, 08:05 Uhr

Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos auf der Kreuzung Bergen/Bergerfurth (L7)/Bislicher Wald (K18)/Emmericher Straße (L7) zusammen. Wer Schuld hat, war zunächst noch unklar. Bei den beiden Schwerverletzten handelt es sich um Frauen im Alter von 66 und 74 Jahren. Alle Verletzen wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße Bislicher Wald wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zweieinhalb Stunden ab dem Kreuzungsbereich durch Polizeibeamte gesperrt.

(top/dpa)