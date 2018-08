Wesel: Schützentag beim PPP-Stadtfest

Wesel : PPP startet mit englischen Gästen beim Schützentag

Die Zitadelle hat sich als Kulisse für den Weseler Schützentag – hier der Bürger-Schützen-Verein – seit einigen Jahren bestens bewährt. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Zum Weseler Stadtfest kommt eine Delegation aus der Partnerstadt Felixstowe. An der Zitadelle erleben die Briten den ersten Höhepunkt mit.

Eine siebenköpfige Delegation aus der Partnerstadt Felixstowe in der englischen Grafschaft Suffolk kommt zum Weseler Schützentag und zum PPP-Stadtfest. Angeführt wird sie von Bürgermeister Graham Newman, seiner Stellvertreterin Tracey Green und der stellvertretenden Stadtschreiberin Debbie Frost. Am Freitag, 3. August, werden sie durch die Ausstellung des neuen Niederrheinmuseums geführt, am Samstag durch das Rheindeichmuseum in Bislich. Miterleben werden die Briten natürlich danach das Feuerwerk am Rhein sowie am Sonntag eine spezielle Stadtführung auf Englisch.

Ein Höhepunkt für die Gäste wird die Teilnahme am Weseler Schützentag an der Zitadelle sein. Eingebettet ist ein Empfang der Bürgermeisterin in der Aula der Musik- und Kunstschule Wesel für die Königspaare und Präsidenten der Weseler Schützenvereine sowie für die Ehrengäste. In diesem Jahr fungiert die Schützengemeinschaft Bislich als Ausrichter. Er hat angesichts der hohen Temperaturen bereits Marscherleichterung angekündigt, so dass die Schützen wohl auf die Jacke verzichten können.



Städtepartner : Weseler Delegation in Felixstowe

zurück

weiter

Teilnehmer und Zuschauer dürfen sich auf einen großen Umzug freuen, der gegen 19 Uhr an der Zitadelle eintrifft. Die Schützen starten in zwei Formationen vom Großen Markt und vom Berliner Tor. Zusammenschluss ist am Kaufhof. Bei 16 angemeldeten Schützenvereinen und acht Musikzügen werden etwa 1000 Akteure mitwirken. Nach dem offiziellen Teil mit Ehrungen und Zapfenstreich gibt es auf der Wiese Unterhaltung mit dem Bislicher Blasorchester bei Getränken und Imbiss. Für das erste PPP-P, das für Pauken steht, ist also schon einmal gesorgt. Plunder (Trödelmarkt) und Promenade (Feuerwerk und Kirmes am Rhein) komplettieren die niederrheinweit bekannte Marke PPP.