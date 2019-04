Wettbewerb in Wesel : Schützen suchen Sonntag einen neuen Stadtkönig

Im vergangenen Jahr holte sich Radoslaw Maczka vom Schützenverein Diersfordt den Titel. Foto: Markus Joosten

Wesel Am Sonntag, 28. April, treten die Majestäten aller Weseler Schützenvereine an, um ihren Stadtkönig zu ermitteln. In diesem Jahr ist der BSV Friedrichsfeld Alter Emmelsumer 1868 Ausrichter des Stadtkönigschießens und des Weseler Schützentages im August.

Zum Wettschießen kommen die amtierenden Königspaare ab 11 Uhr auf die Anlage des BSV Friedrichsfeld an der Ullrichstraße, um unter den aktuellen Königen das neue Oberhaupt auszuschießen. Im vergangenen Jahr holte sich Radoslaw Maczka vom Schützenverein Diersfordt den Titel. Die Proklamation der diesjährigen Majestät findet dann am Freitag, 2. August, an der Zitadelle beim Schützentag statt.

Zum Wettkampf sind auch viele Gäste eingeladen. Der Ausrichter 2018, die Schützengemeinschaft Bislich, wird die Spendenübergabe an einer sozialen Einrichtung in Bislich vornehmen. Das Geld stammt aus dem Erlös der Schilderträger beim Schützentag 2018.

(RP)