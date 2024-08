Jungschützen-Party am Freitag im Saal Schepers Schützen in Obrighoven suchen neuen König

Am dritten August-Wochenende findet in Obrighoven eines der beliebtesten Schützenfeste Wesels statt. Das mittlerweile 191. Obrighovener Schützenfest startet am Freitag, 16. August, 19 Uhr, mit drei Böllerschüssen auf der Paradewiese an der Schermbecker Landstraße. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Spielmannszug Obrighoven.