Jubiläum : Klein und fein seit 100 Jahren

Die Krippen im Schreibwarengeschäft Tönnes sind gefragt. In der oberen Etage des Ladens stehen sie fein säuberlich ausgestellt. Foto: Markus Weissenfels

Wesel Schreibwaren Tönnes an der Brückstraße feiert Jubiläum. Hanne Henrichs leitet das traditionsreiche Geschäft seit 1978. Dort gibt es viel Angebot auf engstem Raum.

Wie viele einzelne Produkte Hanne Henrichs in ihrem Geschäft an der Brückstraße hat, kann sie beim besten Willen nicht sagen. Aber: „Der schlimmste Tag ist jedes Jahr die Inventur“, verrät sie lachend. Stifte, Füller, Hefte, religiöse Kunst, Kerzen, Kalender, Geschenkartikel, Karten – die Liste der angebotenen Waren scheint endlos lang. Im Schreibwarenladen Tönnes gibt es „ganz viel auf kleinstem Raum“, sagt Henrichs. In diesem Jahr besteht feiert der Laden sein 100-jähriges Jubiläum.

Alles begann 1918. Damals eröffnete Louis Tönnes das Geschäft an der Baustraße. Kurz darauf erfolgte der Umzug zum heutigen Standort. Es hielt nicht lange: Im Krieg wurde das Haus komplett zerstört. Nach dem Wiederaufbau und einem Generationswechsel – Tönnes Tochter Helene leitete mittlerweile das Geschäft – übernahm 1978 Hanne Henrichs den Laden und ist bis heute seine gute Seele. Verwandt mit Tönnes ist sie nicht, die Familien waren aber eng befreundet: „Wir haben den Namen ganz bewusst übernommen“, erklärt sie. Tönnes ist in Wesel ein Begriff. Zwar hat Henrichs im Laufe der Jahre den Laden etwas umgebaut, die Schränke sind aber die gleichen geblieben. Ihr war es von Anfang an wichtig, den urigen „Tante-Emma-Charakter“ des Geschäfts beizubehalten. „Es ist hier anders, das wollen wir ganz bewusst so“, erklärt sie. „Wir wollen in gemütlicher Atmosphäre Ansprechpartner für die Leute sein.“

Trotz des riesigen Warenangebots weiß Henrichs genau, wo was in ihrem Geschäft zu finden ist. „Wenn Kunden im Laden etwas suchen, finden sie es nicht alleine“, sagt sie. Schubladen, Schränke: Bei Tönnes findet das Inventar in jeder kleinsten Ecke seinen Platz. Und das auf mehreren Ebenen. Während unten im Verkaufsraum die Dekoration auf das Osterfest einstimmt, scheint eine Etage darüber die Zeit vor einigen Monaten stehen geblieben zu sein: Krippen aus dem Erzgebirge, Nussknacker, Weihnachtspyramiden und Engelfiguren stehen fein säuberlich auf Tischen und Ablagen ausgestellt. „Bei uns ist halt immer Saison“, erklärt Henrichs. Und das schätzen die Kunden. Generell: Der Kontakt zu den Kunden ist für Henrichs eine Herzensangelegenheit. „Die Gespräche mit den Kunden sind mir sehr wichtig“, erklärt sie. „Das sind immer wieder schöne menschliche Begegnungen.“ Da wird auch schon mal untereinander gescherzt. Neulich, erinnert sich Henrichs, betrat ein älterer Herr das Geschäft. Als er erfuhr, dass Tönnes in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, frage er Henrichs: „Sie etwa auch?“ „Na, ich habe mich gut gehalten, oder?“, antwortete sie.