Zu viele Fehlwürfe : Firma lässt falsch befüllte Säcke stehen

Gelbe Säcke auf dem Fusternberg. Foto: Klaus Nikolei

Kreis Wesel Weil immer öfter Restmüll in Gelben Säcken und Tonnen entsorgt wird, zieht Entsorger Schönmackers die Notbremse und lässt kreisweit falsch befüllte Abfallbehälter stehen. Die Kommunen zeigen Verständnis für das Vorgehen.

Überall im Kreis Wesel bleiben mittlerweile eine Reihe von Gelben Säcke an den Straße liegen, werden vereinzelt Gelbe Tonnen nicht geleert. Grund dafür ist, dass Entsorger Schönmackers mit Sitz im linksrheinischen Kempen (Kreis Viersen) und einer Umschlaganlage am Lippeglacis in Wesel Druck von mehreren LVP-Sortieranlagen bekommen hat. Die beklagen nämlich, dass sich in den Gelben Säcken und den Tonnen, deren Inhalte aus der Anlage Wesel angeliefert werden, zu oft Dinge finden, die dort nicht reingehören. Dazu zählen unter anderem Kinderspielzeug, Essensreste und gebrauchte Windeln.

„Diese Fehlbefüllungen führen schlimmstenfalls zum Stillstand der Sortieranlagen, mindern die Qualität der Wertstoffe oder verhindern eventuell die Verwertung“, heißt es bei Schönmackers in Wesel. Aus diesem Grund habe man nun die Mitarbeiter im gesamten Kreisgebiet – mit Ausnahme von Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort, für die Schönmackers in Wesel nicht zuständig ist – aufgefordert, fehl befüllte Gefäße und Säcke, die einem Grundstück eindeutig zuzuordnen sind, mit einem Aufkleber zu versehen und stehen zu lassen. Bei wiederholten Fehlbefüllungen behält sich die Firma Schönmackers vor, die Gefäße einzuziehen und die Grundstücke vorübergehend von der Sammlung auszuschließen. Beim nächsten Abholtermin, so heißt es, würden die von den Bürgern nachsortierten Säcke beziehungsweise Tonnen dann mitgenommen beziehungsweise entleert – vorausgesetzt, dass diesmal alles korrekt ist.

Info Was in den Gelben Sack bzw. in die Tonne gehört Leichtverpackungen Zum Beispiel Aluminiumschalen, -deckel, -dosen (Konserven; keine Alufolie von der Rolle), Cremedosen aus Kunststoff, Duschgel- und Shampooflaschen, Einwickel- und Frischhaltefolien, Farbeimer, Kaffeevakuumverpackungen, Tetrapaks (Milch, Saft), Joghurt- und Quarkbecher, Gemüse- und Obstverpackungen, Korken und Kronkorken, Verpackungen aus Aluminium (Schokoladentafeln), Reinigungsmittelverpackungen, Spraydosen, Tuben (Zahnpasta, Salben) Verpackungs- und Füllmaterial (Styropor).

Dass sich in immer mehr Gelben Säcken und Tonnen Restmüll findet, hat nach Überzeugung des Entsorgungsunternehmens mehrere Gründe. „Einer ist, dass immer wieder kommuniziert wird, dass die Gelben Säcke am Ende doch alle verbrannt werden. Und viele Menschen glauben das. Doch ich kann sagen, dass genau das nicht passiert. Alles kommt in Sortieranlagen. Und nur das, was nicht zu den Wertstoffen zählt, wird am Ende thermisch verwertet.“

Zu den Kommunen im Kreisgebiet, in denen in jüngster Zeit mehr Gelbe Säcke als sonst mit einem Aufkleber versehen sind und stehen bleiben, gehört Hamminkeln. Das bestätigt der städtische Abfallberater Thomas Michaelis auf Anfrage unserer Redaktion. „Je dichter die Wohnbebauung ist, desto größer ist die Fehlbefüllung“, hat Michaelis beobachtet. Beispielsweise würden sich in den Gelben Säcken am Molkereiplatz augenscheinlich viel mehr Dinge befinden, die dort nicht reingehören, als beispielsweise in Brünen, Loikum oder Wertherbruch, wo im Vergleich der Müll akribisch sortiert wird.

Thomas Michaelis ist überzeugt, dass kaum jemand in der Stadt die Gelben Säcke absichtlich falsch befüllt. Auch wenn das Sammelsystem mehr als 20 Jahre alt ist. „Es ist so, dass das meist aus Unkenntnis passiert. Für viele ist es noch immer so, dass Kunststoff automatisch ein Wertstoff ist. Dabei dürfen nur Umverpackungen in den Gelben Sack und Kinderspielzeug aus Kunststoff.“ Um aufzuklären und dadurch die Fehlwurfquote zu verringern, macht die Stadt Hamminkeln nun auch über Facebook auf das Problem aufmerksam.