Fotoaktion zur bunten Jahreszeit am Niederrhein: Schicken Sie uns Ihre Herbstbilder

Wesel (kwn) Gerade im Herbst präsentiert sich der Niederrhein oft in einem ganz besonders schönen Licht. Hobbyfotografen lieben den Oktober und November, weil der morgendliche Nebel ihnen zu ganz besonderen Motiven verhilft.

Dieses stimmungsvolle Foto von der Weseler Rheinbrücke, aufgenommen in Büderich, hat uns Axel Tepass aus Borth zur Verfügung gestellt. Wenn Sie, liebe Leser, ebenfalls Freude am Fotografieren haben und uns Ihre schönsten Bilder, passend zur Jahreszeit, zusenden möchten, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Senden Sie Ihre Digitalaufnahmen einfach per Mail an redaktion.wesel@rheinische-post.de oder schicken Sie uns einen Brief, dem Sie ein Bild beifügen. Die schönsten Fotos möchten wir gerne veröffentlichen.