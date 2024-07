Schließungsverkauf bei Galeria Kaufhof in Wesel „Wir fühlen uns wie gelähmt“

Kurz vor zehn Uhr an der Hohen Straße in Wesel. Dicht an dicht stehen Menschen vor den Glastüren des Galeria Kaufhofs und warten darauf, dass sie in wenigen Minuten von den Mitarbeitern geöffnet werden. Es bilden sich Schlangen vor den mit bunten Plakaten versehenen Schaufenstern. Sie machen auf den großen Sortimentsabverkauf des Warenhauses aufmerksam – der Grund für den morgendlichen Ansturm.