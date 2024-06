Schlagloch auf der Theodor-Heuss-Brücke in Wesel „Wir müssen ausschreiben. Das ist Deutschland“

Als Fahrlehrer ist Frank Schulten Tag für Tag in Wesel unterwegs. Klar, dass er bei seinen Touren über die Isselstraße beziehungsweise die Brüner Landstraße stets über die knapp 60 Jahre alte Theodor-Heuss-Brücke fährt. Und jedes Mal ärgert er sich über die Warnbake, die die Stadt an einem Schlagloch am Fahrbahnrand aufgestellt hat. „Die Bake steht da nun schon seit Anfang des Jahres. Und seitdem kommt es dort immer mal wieder zu gefährlichen Situationen, wenn sich beispielsweise zwei Lkw oder Busse an dieser Engstelle begegnen“, sagt Schulten, der in der Stadt auch als verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion bekannt ist.