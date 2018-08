Wesel: Schiedspersonen schlichten Streitigkeiten

Wesel Im Rathaus wurde jetzt Maria Droste für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Zehn Jahre war sie als Schiedsfrau tätig.

An zwei Fälle erinnert sich Maria Droste besonders gerne. Ein Mann wollte einen Zaun an der Grenze zu seinem Nachbarn ziehen, was diesem aber zu teuer war. Man rief die Schiedsfrau zur Hilfe. Während des Gesprächs in Maria Drostes Wohnzimmer schlossen die beiden Streithähne einen Kompromiss, nachdem sie ihnen die Rechtslage erklärt hatte.