Bürgerin fand kein „stilles Örtchen“ : Stadt reagiert auf Klage über zu wenige Toiletten in der Weseler City

Wesel Eine Schermbeckerin hat in Wesel lange nach einer Toilette gesucht. Bis zum Hauptbahnhof ist es weit. Die Stadt Wesel verweist im Netz auf das städtische Toilettenangebot, das im Internet zu finden sei.

Der Vorfall: Eine Schermbeckerin (49), die regelmäßig in die Weseler Innenstadt zum Bummeln und Einkaufen kommt, hatte unserer Redaktion geschildert, dass sie in der Kreisstadt Wesel lange Zeit vergeblich eine öffentliche Toilette gesucht habe. Wegen der Corona-Krise sei das WC im Kaufhof geschlossen gewesen. Das Behinderten-WC auf der Rückseite der Trapp-Zeile sei nur für Menschen nutzbar, die einen sogenannten Euroschlüssel besitzen. „So etwas habe ich natürlich nicht. Deshalb habe ich mich am Ende in die Liste eines Cafés eingetragen, einen Kaffee getrunken und durfte ausnahmsweise die Toilette der Bäckerei benutzten“, sagt die Schermbeckerin. Aus Frust habe sie im Rathaus angerufen, habe sich da trotz mehrmaligen Anrufens niemand zuständig gefühlt. „Ich habe vier Mal erfolglos durchgeklingelt und dann irgendwelche Durchwahlnummern gewählt und kam zufällig beim Ordnungsamt an, wo man mir auch nicht helfen konnte. Ich habe darum gebeten, dass man der Bürgermeisterin ausrichtet, dass die fehlenden Toiletten in der Stadt ein echtes Problem sind.“ Stadtsprecher Swen Coralic wundert sich über die Aussage, dass der Frau am Telefon nicht geholfen werden konnte. Man sei eigentlich erreichbar.