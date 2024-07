Nach Angriff auf Tiere Nabu kritisiert Hobby-Schafzüchter aus Schermbeck

Die Folgen seien, dass die weiteren Schafe aufgrund des Stresses trotz Impfung an der Blauzungenkrankheit erkrankten. Die Schermbecker könnten die Weiden im Lichtenhagen vorerst nicht nutzen, die Tiere hätten sie bis auf Weiteres von der Weide geholt. Zudem sagte Dorr: „Wir sind keine Wolfsgegner, aber es wird hier viel Zeit und Geld investiert, um eine einzige Tierart zu schützen.“ Man könne es auch in den Natur- und Landschaftsschutz investieren, was letztlich etwa anderen Tierarten nützen würde.