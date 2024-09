„Viele Tränen sind geflossen“ Was ein Weseler Model in Amerika erlebte

Fotoshootings, Modenschauen, Events – seit einigen Monaten ist Sarah Bruns aus Wesel international als Model unterwegs. So wurde sie bereits zu den Fashion Weeks – in der Modewelt zählen sie zu den wichtigsten Events – nach New York und Paris eingeladen, zu den Filmfestspielen von Cannes ebenfalls. Im Juli folgte dann die nächste große Chance: Die 19-Jährige erhielt die Nachricht, dass sie Deutschland im Rahmen eines amerikanischen Schönheitswettbewerbes vertreten darf, genauer gesagt bei der Ms-World-Wahl in Las Vegas.