Millionen-Investition in Wesel Sanitätshaus Luttermann bezieht Mitte 2024 neue Zentrale

Das traditionsreiche Fachgeschäft ist in der niederrheinischen Kreisstadt schon seit den 30er-Jahren ein Begriff (siehe Infobox). In Wesel gibt es aktuell drei Standorte: Das Geschäft an der Hohen Straße 4 (gegenüber von Sinn), das Ladenlokal an der Wilhelmstraße 14 (Orthopädieschuhtechnik) und die im Jahr 2000 an der Lübecker Straße 25 im Hanseviertel eröffnete Reha-Technik und Homecare. Hinzu kommt noch die Filiale in Bocholt, die in den 50er-Jahren gegründet wurde und seit rund 30 Jahren dort an der Kreuzstraße beheimatet ist.