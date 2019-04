Frühlingsfest in Wesel : „Rund ums Grün“ lockt zum Markt

Viel zu tun hatten am Sonntag die Händler auf dem Großen Markt bei der Veranstaltung „Rund ums Grün“. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel Bei sonnigem Frühlingswetter zog es am Sonntag Tausende in die Weseler Innenstadt. Hier gab es im Schatten des Doms zahlreiche Angebote rund ums Thema Garten und Kochen. Auch der Fahrradaktionstag war gut besucht.

Der Große Markt präsentiert sich in leuchtendem Grün. Zahlreiche Angebote in Sachen Garten locken bei „Rund ums Grün“ die Besucher an. Von der Salatgurke „Socrates“ über Kräuter wie Liebstöckel, Salbei und Bohnenkraut bis hin zur Erdbeerminze kann man bei den Händlern im Schatten des Domes alles Mögliche finden. An einem der Stände blühen mannshohe Magnolien. „Das ist natürlich nichts für den Blumentopf im Wohnzimmer“, kommentiert ein Besucher und orientiert sich in Richtung der etwas kleineren, blühenden Pflanzen. Kinder zieht besonders der Stand der Eselfreunde Niederrhein an, wo in einem eingezäunten Bereich einige Grautiere zu bestaunen sind.

Mit ein bisschen Glück konnten Interessenten bei der Fahrradversteigerung für kleines Geld einen guten Drahtesel erstehen. Foto: Arnulf Stoffel

Riesenandrang herrscht am Stand von Ute Schenkendorf. Die Händlerin aus Alpen bietet Kräuter und Raritäten an. Besonders die „Faulenzer-Tomaten“ scheinen es einigen Besuchern angetan zu haben. „Faulenzer heißt, dass man bei den Tomaten alles wachsen lassen kann“, erklärt Ute Schenkendorf. „Man muss sich keine Gedanken machen, welchen Trieb man abschneidet. Und dadurch, dass sie nicht verletzt werden, halten sich die Pflanzen auch besser“, sagt sie. Gut geeignet für Einsteiger im Garten, möchte man meinen. Ein wenig kümmern muss man sich um die Tomaten trotzdem. „Gießen und ernähren muss man sie natürlich schon“, sagt die Händlerin. Besonders gut laufen bei ihr auch historische Sorten. „Die schwarzen Tomaten waren heute direkt ausverkauft.“

Info Noch drei verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr Von 13 bis 18 Uhr Beim Frühlingsfest hatten die Geschäfte erstmals sonntags auf. Nächste Termine: Wesel erleben (26. Mai), Hansefest (27. Oktober), Nikolausmarkt (8. Dezember).

Doch nicht nur auf dem Großen Markt ist einiges los. Das sonnige Frühlingswetter hat auch viele Menschen in die Fußgängerzone gelockt. Hier dreht sich beim Fahrradaktionstag alles um die Drahtesel. Verschiedene Händler bieten einen Einblick in ihr Sortiment. Vom Mountainbike bis zum E-Bike lässt sich alles finden.

Eine kleine Menschentraube bildet sich dabei um die Bühne am Kaufhof. Denn hier werden Fundräder der Stadt versteigert. Die Bieter können die Exemplare in Augenschein nehmen, bevor diese dann zur Auktion auf die Bühne wandern. Hier hat Moderator und Auktionator Klaus-Peter Roelvinck alle Hände voll zu tun, um die Fahrräder an interessierte Bieter zu bringen.

Bei einem Mountainbike in gutem Zustand schnellen bei einem Startgebot von 30 Euro rasch mehrere Hände in die Höhe. Dann erhöht der Mann am Mikrofon in Windeseile den Preis, bis nur noch ein Bieter übrig bleibt, der das Rad für 200 Euro mit nach Hause nehmen darf. Ein anderes Rad, weniger gut in Schuss, kommt für fünf Euro unter den Hammer.