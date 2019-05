Fridays for Future : 150 Schüler bei zweitem „Klimafreitag“ während der Schulzeit

Wesel Knapp 150 Schüler haben am Freitag in der Innenstadt auf die Gefahren der Umweltverschmutzung und der Klimaerwärmung aufmerksam gemacht.

Statt Mathe-Aufgaben zu lösen, haben am Freitagvormittag knapp 150 Schüler des Konrad-Duden-Gymnasiums, der Gesamtschule Am Lauerhaas und des Andreas-Vesalius-Gymnasiums an einem Protestzug durch die Fußgängerzone teilgenommen. Im Rahmen der Aktion „Fridays for Future“ machten sie zum zweiten Mal mit Plakaten und mit Sprechchören auf die Gefahren der Umweltzerstörung aufmerksam und forderten alle auf, mehr für den Klimaschutz zu tun.