Nach mehrmonatigem Baustopp Weseler Rhein-Stübchen weicht, Bistro Gusto 42 kommt

Von den vielen Tausend Besuchern, die am ersten Augustwochenende die Weseler PPP-Kirmes am Rhein besucht haben, dürften sich nicht wenige über die Ruine des ehemaligen Rhein-Stübchens gewundert beziehungsweise geärgert haben. Das einst so beliebte Café liegt nämlich nur einen Steinwurf vom Festplatz an der Rheinpromenade entfernt. Warum nur, so fragt man sich in Wesel, geht es da seit Monaten nicht voran? Ist das Projekt vielleicht sogar gestorben? Warum tut die Stadt nichts?