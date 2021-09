Event am Sporthafen : Weseler Ruderer benennen ein Boot nach der Jüdin Rosa Moos

Wesel Gut 100 Gäste erlebten bewegende Taufen beim Sommerfest der Weseler Ruderer. Im Mittelpunkt standen die neuen Bootsnamen, die Geschichte erzählen. Ein Vierer hält fortan das Gedenken der Holocaust-Opfer wach.

Wie sehr die Weseler Ruderer in den vergangenen eineinhalb Jahren Zusammenkünfte vermisst haben, ließ sich am Samstag am Bootshaus an der Gästeschar ablesen. Gut 100 Mitglieder, Freunde und Förderer erlebten am Sporthafen bei der RTGW-Ruderabteilung bei bestem Wetter ein Sommerfest mit einigen bewegenden Bootstaufen. Im Mittelpunkt stand die offizielle Indienststellung eines Vierers, der fortan das Gedenken der Holocaust-Opfer wachhalten wird.