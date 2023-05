Tiefe Pfützen nach Starkregen Rollstuhlfahrer (98) in Wesel auf Grundstück „gefangen“

Wann immer der Wetterbericht Regen voraussagt, macht sich Sylvia Ziegler (76) Gedanken. Gedanken darüber, wie sie mit ihrem 98-jährigen Mann, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, das Grundstück verlassen kann. Denn vor ihrem Haus an der Straße Am Schwan entwickelt sich bei Dauerregen innerhalb weniger Stunden in eine wahre Seenlandschaft. „Wenn ich beispielsweise die Mülltonne rausstellen beziehungsweise wieder in die Garage stellen will, muss ich Gummistiefel anziehen. Und mit meinem Mann komme ich dann gar nicht raus, weil seine Füße im Wasser hängen würden“, sagt die Weselerin.