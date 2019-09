Polizei sucht Zeugen : Roller stürzt nach Bremsmanöver

Wesel Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend einen Unfall im Bereich der Kreuzung Schermbecker Landstraße/Kaiserring gesehen haben.

Am Sonntag gegen 21 Uhr fuhr ein 39-jähriger Voerder mit seinem Roller über die Brücke der Schermbecker Landstraße in Richtung Kaiserring. Dort wollte er nach links auf den Kaiserring abbiegen. Auf der Spur rechts neben ihm fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer, der plötzlich die Spur nach links wechselte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Rollerfahrer stark ab und stürzte auf der nassen Fahrbahn. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Friedrichstraße, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Hinter dem Rollerfahrer fuhr nach Angaben der Polizei zum Unfallzeitpunkt ein Auto, dessen Fahrer den Unfall möglicherweise beobachtet hat und sich nach dem Zustand des Rollerfahrers erkundigte. Dieser Autofahrer und weitere Zeugen, sowie der Fahrer des flüchtigen Autos werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Telefonummer 0281 1070 zu melden.