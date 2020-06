Zusammenstoß auf dem Mühlenweg : Rollerfahrer bei Unfall in Wesel schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 24-jähriger Weseler nach einem Unfall auf dem Mühlenweg in der Feldmark in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Rollerfahrer war mit dem Auto einer 52-jährigen Weselerin zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 24-Jährige mit seinem Kleinkraftrad am Montagmorgen gegen kurz nach 8 Uhr den Mühlenweg in Richtung Innenstadt. Plötzlich wechselte er von der Straße auf den rechten Gehweg, fuhr an zwei wartenden Autos vorbei und vor diesen wieder auf die Fahrbahn, um anschließend links an einem parkenden Baustellen-Lkw vorbeizufahren. Hierbei stieß er mit dem entgegengekommenen Auto einer 52-jährigen Weselerin zusammen. Der junge Mann wurde von seinem Roller geschleudert und verletzte sich schwer.