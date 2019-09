Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Buch : Rentner löst Rätsel um Wesels Stadt-Namen

Winfried Evertz wird sein Erstlingswerk unter anderem den weiterführenden Schulen in Wesel gratis zur Verfügung stellen. Foto: Klaus Nikolei

Heimatforscher Winfried Evertz will mit Hilfe von Ortsnamensforschern herausgefunden haben, dass Wesels Name nicht vom Mardertier Wiesel abstammt, wie oft behauptet. In seinen Erstlingswerk erzählt der 84-Jährige die ganze Geschichte.