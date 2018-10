WEsel: Renovierungs-Discounter Tedox öffnet am 27. Dezember Filiale an der Nordstraße

Renovierungs-Discounter kommt nach Wesel : Tedox eröffnet nun doch schon im Dezember

In den vergangenen Monaten wurde der Ex-Baumarkt (Praktiker, Max Bahr) saniert und neu gestrichen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel So schnell kann sich alles ändern: Am Montag noch hatte die Tedox KG aus der Nähe von Göttingen auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, dass sie ihre bundesweit 113. Filiale an der Nordstraße irgendwann im Januar 2019 eröffnen werde.

Denn weil Renovierungsarbeiten nicht rechtzeitig fertig geworden sind, könne man den Eröffnungstermin 27. Dezember nicht einhalten. Am Dienstag teilte Tedox-Prokurist Thomas Hürter überraschend mit, dass man nun doch schon am 27. Dezember für die Kunden öffnen wolle. Der Renovierungs-Discounter hat den ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt angemietet, um auf 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche unter anderem Tapeten, Farben, Haushaltswaren, Teppiche und Sonderposten aller Art im Niedrigpreis-Sektor anzubieten. Das Unternehmen schafft nach eigenen Angaben 16 neue Arbeitsplätze.

(kwn)