Anmeldezahlen für weiterführende Schulen in Wesel Realschule muss so viele Viertklässler abweisen wie nie

In der Sitzung des Weseler Schul- und Sportausschusses wird die Stadt am Donnerstag, 29. Februar, ab 16.30 im Ratssaal unter anderem über die bisherigen Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen sprechen. In der Sitzungsvorlage der Verwaltung sind die Zahlen bereits veröffentlicht (siehe Infobox). Dabei fällt auf, dass die Konrad-Duden-Realschule als einzige Schule Viertklässler ablehnen muss. Und zwar so viele wie noch nie.