Schnelle Internet in Außenbereichen : Weseler Rat beschließt millionenschweren Breitbandausbau

Schnelle Internet in Außenbereichen

Die Politik in Wesel hat den Weg frei gemacht, dass auch Bewohner in Außenbereichen bald schneller im Internet unterwegs sein können. Foto: dpa/Jens Büttner

Wesel Unter anderem die Ortsteile Obrighoven, Wittenberg, Lackhausen und Blumenkamp sollen bald bekommen schnelles Internet bekommen. Das hat die Politik am Dienstag während der letzten Ratssitzung in 2020 beschlossen.

Der Rat der Stadt Wesel hat in seiner Sitzung am Dienstag den Breitbandausbau für weitere Weseler Ortsteile beschlossen. „Wie wichtig eine gute digitale Infrastruktur ist, hat die Corona-Pandemie uns allen vor Augen gehalten. Home-Schooling, Home-Office und Videokonferenzen haben deutlich gemacht, wie wichtig die Investitionen in ein Glasfasernetz sind“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.