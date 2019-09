1,1 Kilometer lang, 290.000 Euro teuer : Neuer Radweg im Rhein-Lippe-Hafen

Info

Jubiläum 2020 wird Wesel 25 Jahre Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte (AGFS) feiern. Alle AGFS-Mitglieder sind aufgefordert, regelmäßig Infobroschüren zu passenden Themen herauszugeben.

In der Stadtinfo Die neueste Broschüre ist jetzt in der Stadtinformation, Großer Markt 11, erhältlich. Sie trägt den Namen „30 Jahre Radverkehr Wesel“ und zeigt auf 23 Seiten, wie sich die Mobilität von Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute verändert hat – in Deutschland und vor allem natürlich auch in Wesel.