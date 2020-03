Weseler Stadtentwicklungsausschuss : Neuer Deichradweg könnte 2,3 Millionen Euro kosten

Wesel Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Mittwoch entschieden, dass 14 alte Leuchten auf dem Großen Markt abgebaut und durch vier moderne Lichtstelen ersetzt werden. Kostenpunkt: 40.000 Euro.

Sollte auf der Krone des linksrheinischen Deichs ein durchgehender Fahrradweg gebaut werden, dürfte das Kosten in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro verursachen. Diese Summe nannte am Mittwochabend der städtische Verwaltungsmitarbeiter Norbert Terfurth in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit.

Unter anderem ums Radfahren ging es auch in dem hochinteressanten Vortrag von Prof. Heiner Monheim, der auf Bitten der SPD einen Vortrag zum Thema „Bausteine für die Verkehrswende in Wesel“ hielt. Der frühere, langjährige Mitarbeiter im NRW-Verkehrsministerium gab der Politik den Rat, aus 300 normalen Straßen Fahrradstraßen zu machen, auf den Autos fahren dürfen, Radler aber Vorrang haben. Dazu müssten einfach nur ein paar Schilder aufgestellt werden. Eine der wenigen Fahrradstraße in Wesel ist die Ritterstraße vor dem Andreas-Vesalius-Gymnasium. Prof. Monheim plädierte auch dafür, in Wesel einen Stadtbus zu installieren. Die Politik war sich einig, künftig intensiv über die vielen Anregungen des Verkehrsexperten zu diskutieren.