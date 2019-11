B8 in Wesel-Emmelsum gesperrt : Radfahrer bei Unfall schwerstverletzt

Wesel Die B8 ist in Emmelsum komplett in beiden Richtungen gesperrt. Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde ein Mensch schwerstverletzt.

Nach Angaben der Polizei in Wesel kam es am Sonntag gegen 15.17 Uhr im Bereich Neue Hünxser Straße und dem Wesel-Datteln-Kanal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Pkw. Der Radler wurde schwerstverletzt und musste am Unfallort behandelt werden. Die B8 ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um.