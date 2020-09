Alleinunfall in Wesel : Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Wesel Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend ein 68-jähriger Radfahrer aus Wesel auf der Brüner Landstraße gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Rad auf der Brüner Landstraße in Richtung Emmericher Straße unterwegs, als er gegen 18.40 Uhr vermutlich gegen den Bordstein fuhr und stürzte. Zunächst wurde er mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht, später dann in eine Essener Spezialklinik verlegt. Derzeit bestehe Lebensgefahr, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Ermittler gehen bislang von einem Alleinunfall aus. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei unter 0281 1070 anzurufen.