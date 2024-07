Lebensgefahr besteht nicht Radfahrer (21) bei Unfall in Wesel schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war am Montag gegen 15.30 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Voerde auf der Straße Am Lippeglacis unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Oberndorfstraße abzubiegen. Dabei stieß er mit einem 21-jährigen Radfahrer aus Wesel zusammen, der den Radweg stadteinwärts befuhr. Der junge Mann verletzte sich bei der Kollision schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.