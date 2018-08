Wesel. Radfahrer (12) bei Unfall schwer verletzt

Kritik an Vorfahrtsregelung: Radfahrer (12) bei Unfall verletzt

Wesel Der Unfallort Caspar-Baur-Straße/Lipperheystraße ist bei Anwohnern als Gefahrenstelle bekannt. Die neue Rechts-vor-Links-Regelung sorgt für Verwirrung.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Lipperheystraße/Caspar-Baur-Straße ist nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ein zwölfjähriger Junge von einem Auto erfasst und verletzt worden. Mit einem Rettungswagen wurde der Schüler zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er auch gestern Vormittag noch untersucht wurde.